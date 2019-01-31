Валерий Меладзе защитил Лободу от нападок пользователей

, 17:34 Фото 49

Известный российский музыкант похвалил украинскую певицу за профессионализм и подчеркнул, что она станет хорошим наставником в шоу «Голос. Дети».

Фото: Instagram @meladze.valeriy

В «Главкино» стартовали съемки шестого сезона проекта «Голос. Дети», который уже полюбился многим телезрителям. Фанаты с нетерпением ждали оглашения нового состава жюри, и наконец-то, 28 января, он был назван. Оказалось, что выбирать самых одаренных детей страны будут Пелагея, Валерий Меладзе и Светлана Лобода.

Меладзе с Пелагией уже давно завоевали доверие телезрителей на популярном проекте, а вот украинской певице Светлане Лободе придется только освоить новое амплуа. Впрочем, необходимый опыт у звезды все-таки есть. В 2013 году она была судьей в конкурсе «Голос. Дети» на родной Украине.

К сожалению, новый состав наставников обрадовал далеко не всех поклонников детского песенного шоу. Если к Пелагее и Валерию Меладзе отнеслись благосклонно, то экстравагантной украинской певице зрители не особо обрадовались. Как выяснилось, эпатажная леди у многих не ассоциируется с детским конкурсом. Пользователи соцсетей отметили, что не видят ее в судейском составе.

После оглашения новостей Instagram заполонили разочарованные комментарии.

— Ужас! Что там делает украинская выскочка?

— Не представляю Лободу в роли детского наставника.

— Зачем там Лобода?

— А что «Голос» Украины отменили? Что все украинцы на нашем? Позор!

Известный российский исполнитель Валерий Меладзе не смог стерпеть оскорблений в адрес своей коллеги. Одному из подписчиков в своем Instagram он ответил на нелицеприятную критику. В комментарии он похвалил поп-звезду за профессионализм и высоко оценил ее навыки работы с детьми.

— Разве не должно быть все равно, где родился человек? Света Лобода прекрасно отработала «слепые прослушивания», показала высокий профессионализм и была очень добра к детям, — отметил певец.

Ранее Пятый канал рассказал, что Лобода устроила скандал в аэропорту Шереметьево. Звезду разозлила неорганизованность сотрудников воздушной гавани. 

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