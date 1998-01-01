В распоряжении Пятого канала оказалось интервью близкой подруги актрисы Ирины Усок. Напомним, Ирина была арестована в США по подозрению в похищении ребенка.

Женщина по имени Ольга пояснила, что у нее задержание Ирины вызывает множество вопросов.

— Что там произошло, какой там контекст — мы вообще понять не можем, — рассказывает она.

Среди точно установленных фактов Ольга называет следующее: Ирина не состоит в браке, девочка оформлена только на нее, и она вместе с дочерью спокойно вернулась в Нью-Йорк. Также женщина подтвердила, что Усок находится под арестом.

— Здесь есть один диссонанс. Если человек совершил криминальное преступление, зачем она спокойно и благополучно вернулась с тем же ребенком обратно? — удивляется Ольга.

Также подруга актрисы подчеркнула, что Усок не замечена в маргинальном поведении и имеет хорошую репутацию.

— Это абсолютно нормальный человек, никто про нее никогда ничего плохо не скажет. Она не наркоманка, не алкоголичка, не прожигающий жизнь человек, — уверяет женщина.

Относительно мужа Ирины Усок Ольга сказала, что не может сказать ничего конкретного. Также она упомянула, что к делу может быть причастна американская законодательная система с ее нюансами. В данный момент Ольга поддерживает связь с США, но конкретно с Ириной связаться не может.

Ранее Пятый канал рассказывал о реакции театра «Содружество актеров Таганки» на арест Ирины.