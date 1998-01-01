Экс-мэр Тулы задержана на Кипре по запросу России

Экс-мэр Тулы Алиса Толкачева задержана на Кипре, сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник. Задержание провели местные полицейские в рамках операции Интерпола, инициированной по запросу из России.

Толкачева обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество»: фирма «РЭМС», в которой экс-мэр была генеральным директором не перевела крупные суммы на счета ресурсоснабжающих организаций. Деньги должны были стать оплатой за электроэнергию, но до компаний-поставщиков они не дошли.

В октябре 2017 года Пролетарский суд Тулы постановил заочно арестовать Толкачеву, которая к тому моменту находилась в международном розыске. В общей сложности на нее заведено шесть уголовных дел.

Официального подтверждения ареста экс-мэра пока не поступало, но источники сообщают, что она находится в кипрской тюрьме и ожидает экстрадиции.

Ранее Пятый канал рассказывал об аресте мэра города Камызяк.