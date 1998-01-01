Астраханские правоохранители задержали градоначальника города Камызяк Дмитрия Васильева и главу Камызякского района Владимира Сухорукова. Чиновники попались в момент получения взятки. Операции проходили в Астрахани в среду, 29 января.

20-тысячный населенный пункт в Астраханской области прославился на всю страну в 2012 году, когда о нем рассказала местная команда КВН. Юмористы в деталях описали городской быт и похождения мэра.

Капитан команды Азамат Мусагалиев уже прокомментировал новость о задержании градоначальника на странице в Instagram.

— Земляки прислали. Вот что значит не смотреть «Однажды в России». Там ведь наглядно показано, как мэрам себя не надо вести, — отметил он.

Его партнер Вячеслав Макаров также выразил сожаление, что на посту градоначальника оказался «не совсем добросовестный человек». Он подчеркнул, что не был знаком с задержанным за взятку, а на момент выступления в КВН администрацию возглавлял другой человек.

Ранее Пятый канал сообщал, что силовики задержали мэра Риги Нила Ушакова.