Роспотребнадзор признал массовое отравление в детских садах Москвы

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По информации ведомства, дети могли отравиться некачественным творогом из Липецкой области.

Фото: www.globallookpress.com

Управление столичного Роспотребнадзора признало факт отравления детей в московских детских садах, сообщают «Ведомомсти». Речь идет о 127 случаях заражения кишечными инфекциями в дошкольных образовательных учреждениях на юго-востоке столицы.

Официальное подтверждение подписано руководителям управления московского Роспотребнадзора, Еленой Андреевой, в письме уточняется, что у 57 детей выявлена дизентерия, у остальных — прочие кишечные инфекции. В пояснении сказано, что заболевания протекали в легкой и среднетяжелой формах. На данный момент пострадавшие дети уже выписаны из больниц.

Одним из вероятных источников отравления называют некачественный творог, который в детские сады поставляла фирма «Чаплыгинмолоко» из Липецкой области.

Официальных комментариев и реакции правоохранительных органов на данный момент не поступало.

Ранее Пятый канал рассказывал о проверках СК: следователи проверяли качество еды в школе города Юрга.

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