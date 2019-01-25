СК проверяет сообщения о некачественном питании в школе в Юрге

Следственный комитет по Кемеровской области инициировал доследственную проверку качества еды в столовой школы города Юрга на севере Кузбасса. О мероприятии сообщает официальный сайт ведомства.
СК мотивирует проверку тем, что в одном из местных изданий была опубликована информация, что детей в одной из школ Юрги кормят обедами ненадлежащего качества. В публикации значилось, что учебное заведение установлено и скоро следователи приступят к проверке.
Вероятнее всего, речь идет о нашумевшем видео, где школьники демонстрируют обед из разваренных макарон в школьной столовой. Одна из учениц метко подмечает: «Как собакам прям».
Ранее Пятый канал публиковал отчет Общероссийского народного фронта, которые проверяли кемеровские школы на предмет голодных обмороков у детей.