«Надеюсь, наши дипломаты вмешаются» — адвокат Жорин об аресте Ирины Усок

, 21:30 Эксклюзивное интервью 84

Известный защитник российских звезд предполагает, что американский закон может сурово обойтись с актрисой, но надеется на вмешательство дипкорпуса.

Фото, видео: Пятый канал, kino-teatr.ru

Сергей Жорин, адвокат защищавший в суде многих российских звезд, дал эксклюзивный комментарий Пятому каналу по поводу ареста Ирины Усок в США. Напомним, ее задержали прямо в аэропорту Нью-Йорка по делу о похищении ребенка. Она родила дочь от американского гражданина, но затем уехала в Россию.

Для начала, юрист пояснил, что законы в отношении подобных случаев в России и США отличаются кардинально. По российским законам, родитель в принципе не может похитить своего ребенка, чем пользуются недобросовестные граждане, которые увозят детей от второго родителя. В аналогичных ситуациях американское законодательство всегда встает на сторону граждан США

— Здесь американское законодательство и стражи порядка стоят на защите интересов граждан Америки, чему нам надо тоже поучиться, — рассказал Жорин.

Также юрист подчеркнул, что практика показывает — если российский суд установил, что ребенок должен жить с мамой в России, но отец вывез его, например, в США, закон и правоохранительные органы не смогут особенно помочь.

Относительно вероятного наказания Жорин сказал, что все зависит от диспозиции статьи.

— Начиная от материального штрафа до заключения под стражу и тюремного заключения, — так адвокат описал возможный исход дел для Усок.

— Я все-таки надеюсь, что здесь наши дипломаты вмешаются и все-таки не будет какого-то сурового наказания и поспособствуют тому, чтобы разобраться в этой ситуации, — выразил надежду Жорин.

Кроме вышесказанного, адвокат предположил, что американские власти действуют в соответствии с законом, и, возможно, есть соответствующее предписание суда. Тем не менее, утверждать подобное он не стал.

Ранее Пятый канал публиковал интервью с подругой арестованной Ирины Усок.

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