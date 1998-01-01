Меркель самоудалилась из Facebook

Канцлер Германии Ангела Меркель решила удалить свой аккаунт в Facebook. Она объяснила это уходом с поста лидера Христианско-демократического союза (ХДС), что, впрочем, произошло еще в начале декабря прошлого года.

— Я хочу поблагодарить вас за поддержку моей страницы. Вы знаете, что я больше не являюсь главой ХДС. Поэтому я удалю свою страницу в Facebook, — пояснила немецкий канцлер.

На ее аккаунт были подписаны порядка 2,5 миллиона человек, что больше, чем у большинства немецких политиков, а также президента Франции Эммануэля Макрона, отмечает телеканал «360».

Ранее Пятый канал рассказывал, как ХДС прощается с Меркель и выбирает нового лидера.