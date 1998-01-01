Уголовное дело по факту гибели группы Дятлова на Урале возобновить невозможно

Уголовное дело по факту гибели в ночь на 2 февраля 1959 года группы туристов во главе с Игорем Дятловым на Северном Урале возобновить не представляется возможным из-за истечения срока давности, пишет KP.RU.

Оно было прекращено всего лишь спустя три месяца после трагедии за отсутствием состава преступления. Тогда преобладала версия следствия о том, что гибель людей произошла в результате природного явления.

Но помимо этой существуют еще 74 версии того, почему же погибла группа студентов Уральского политехнического института.

В годовщину одного из самых загадочных событий в истории советской России на перевал Дятлова выехали сотрудники прокуратуры, чтобы проверить наиболее вероятные версии, среди которых — лавина, снежная доска, ураган. При этом правоохранители полностью исключают криминальную составляющую в произошедшем.

Как сообщал Пятый канал, в ночь на 2 февраля 1959 года группа студентов Уральского политехнического института, отправившихся в 300-километровый лыжный поход по Северному Уралу и планировавших совершить восхождение на две вершины — Отортен и Ойка-Чакур, погибла при загадочных обстоятельствах.

Ранее Пятый канал отправился на место гибели группы Дятлова. Уникальное путешествие по следам погибших студентов в нашем материале.