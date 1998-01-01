Победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина выходит замуж

Дарья Клюкина, участница пятого сезона телевизионного шоу «Холостяк» и победительница шестого сезона, выходит замуж. Ее избранником стал не Егор Крид, которого она добилась на проекте, а Владимир Чопов — топ-менеджер крупного медиахолдинга. О замужестве Клюкиной сообщает портал super.ru.

Дарья Клюкина сообщила о счастливом событии на праздновании своего дня рождения — хотя она родилась 9 января, торжество пришлось отложить до 1 февраля.

Клюкина прославилась на всю страну участием в пятом сезоне шоу «Холостяк» — тогда она боролась за сердце Ильи Глинникова, но неожиданно покинула проект. Она попытала счастья в следующем сезона и победила — Егор Крид выбрал именно Дарью. Впрочем, отношений у них не сложилось.

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