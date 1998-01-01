Кандидат в президенты Украины попала в ДТП, очевидцы говорят о покушении

Депутат Верховной рады от блока Петра Порошенко и кандидат в президенты Украины Ольга Богомолец попала в ДТП в Одессе. Как сообщает одесский новостной интернет-портал «048», авария произошла поздно вечером 1 февраля, сразу после прямого эфира на телевидении, который политик провела совместно с Одесской политической платформой.

Народный депутат, возглавляющая в Раде комитет по вопросам здравоохранения, сидела на переднем пассажирском сидении. В ее автомобиль врезался старенький ВАЗ. Удар пришелся как раз с той стороны, где сидела Ольга Богомолец. Сообщается, что у нее травма ноги и правого плеча, но «скорую» на место происшествия не вызывали. При этом, как пишет издание, очевидцы утверждают, что ВАЗ намеренно «шел на таран» машины депутата, и при этом целился именно в пассажирское сидение.

Между тем одесский сайт «Думская» со ссылкой на областную полицию сообщат, что ДТП произошло из-за нарушения ПДД внедорожником, в котором ехала Богомолец. За рулем ВАЗа находился военнослужащий Воздушных сил. Претензий к виновнику аварии, на которого составлен административный протокол, он не имеет — пострадавших в происшествии нет.

Ранее Пятый канал сообщал, что кандидата в президенты Украины от «Оппозиционного блока» Александра Вилкула что в пятницу, 1 февраля, облили зеленкой в Бердянске и не пустили в местный ДК, где он собирался выступить.