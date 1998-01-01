Астрологический прогноз на год для всех знаков восточного гороскопа

, 17:16 Эксклюзивное интервью 51

Таролог и маг Екатерина Канц эксклюзивно для Пятого канала рассказала о том, что ждет представителей всех знаков восточного гороскопа в год Свиньи.

Фото: www.globallookpress.com

Во вторник, 5 февраля, год Свиньи официально сменит год Собаки по китайскому календарю. О том, что ждет всех представителей восточного гороскопа под руководством нового символа, эксклюзивно для Пятого канала рассказала таролог и маг Екатерина Канц.

Как отметила Екатерина, Свинья — это честное и трудолюбивое животное, поэтому благоволить она будет людям с такими же чертами характера.

Особенная удача в 2019 году улыбнется Крысам. Успех будет ждать их и в финансовых, и в любовных вопросах. Маг советует представителям знака не заострять внимания на прошлом и смело идти вперед — этот год однозначно ваш!

Счастье в личной жизни сулит год Свиньи и Быкам — если кто-то из вас еще не нашел вторую половинку, то точно встретит ее в этом году. Однако придется и потрудиться: 2019 заставит Быков потратить немало времени на умственную работу, зато станет для них судьбоносным.

Кажется, Свинья вознамерилась устроить личную жизнь каждого представителя восточного гороскопа — Тигры в 2019 тоже могут рассчитывать на встречу с «тем самым» человеком. Также в текущем году Тигры смогут достичь больших высот. Но при одном условии — если перестанут лениться и не будут поддаваться апатии. Маг советует чередовать отдых и работу.

Котов (Кроликов) в 2019 ждет большая покупка. Экстрасенс советует быть терпеливее и проявлять хозяйственность — тогда удача обязательно вам улыбнется.

Драконам отдельное внимание необходимо уделить внимание собственной персоне, особенно — состоянию здоровья. Не забудьте о необходимости проявлять заботу к своему спутнику жизни. Как отмечает таролог, Свинья даст вам возможность «гармонизировать ваше состояние с самим собой и прийти к хорошему результату».

А вот у Змей отношения со Свиньей откровенно не заладятся — год то и дело будет втягивать вас в сомнительные предприятия, от которых маг советует без раздумий отказываться. Предостережение также касается и романтической сферы жизни.

Трудолюбивые Лошади наконец-то будут оценены по достоинству — год принесет им финансовое благополучие. Возможно, случатся подвижки и в личной жизни — одиноким представителям знака таролог предрекает встречу с «достойным человеком».

Главными счастливчиками года станут Овцы (Козы) — их ждут карьерный рост и гармония в семейных отношениях. А холостым представителям знака добрая Свинка принесет встречу со второй половинкой.

Обезьянам в год Свиньи лучше отказаться от повышения до руководящего поста, если такое поступит — таролог отмечает, что в обезьяньей карьере в 2019 очень высокий риск неудач. Глобальные планы тоже лучше отодвинуть до следующего года, а год текущий посвятить саморазвитию.

Родившихся в год Петуха в 2019 ожидает романтическое путешествие. Но лишние траты лучше свести к минимуму — в конце года представителей знака ждут некоторые финансовые трудности.

Шанс реализовать свою мечту Свинья подарит Собакам — они смогут осуществить задуманное как в денежных, так и в духовных сферах. А вот личная жизнь поставит перед выбором — любить самим или быть любимыми.

А вот сами Свиньи в свой год должны успеть выполнить «программу максимум» — решить рабочие вопросы, наладить отношения с близкими, встретить свою вторую половинку и сделать любые другие дела, которые требуют особенного везения. Потому что в этом году везения-то вам точно не занимать!

Ранее Пятый канал рассказывал о финансовых прогнозах астрологов на 2019 год.

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