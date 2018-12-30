Астролог: Год Свиньи обрушит доллар и укрепит рубль

Положение планет в Солнечной системе предвещает множество трудностей и резких перемен в новом году. По словам профессионального астролога Михаила Чистякова, подобная ситуация наблюдалась в 1989–1990 годах, когда начался распад СССР.

— 1 января в полночь наше солнце будет точно соединяться с планетой Сатурн, которая пользуется дурной славой среди астрологов. Там, где проходит Сатурн, не до веселья. Это самая серьёзная планета. Так что расслабиться в этом году получится далеко не у всех , — приводит «МК» слова специалиста.

По его мнению, знаки говорят о том, что на мировую арену скоро выйдет новая валюта, а доллар ожидает крах. Непредсказуемое воздействие Урана также может привести к резкому росту рубля.

Ранее Пятый канал публиковал астрологический прогноз на первую неделю 2019 года для всех знаков зодиака.