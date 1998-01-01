«Успокой нервишки!»: дочка Даны Борисовой сбежала из дома

Дочка Даны Борисовой сбежала из дома. Об этом девочка сообщила на своей странице в Instagram.

— Много вопросов «Почему ты не выкладываешь фотки с мамой»? Ответ прост! Мы поссорились, я психанула и ушла из дома, — написала девочка.

Как отметила сама Полина, делает она это не впервые.

— Такое уже было, когда мама пришла домой с чуваком из «Давай поженимся» (он меня бесил). Я взяла рюкзак, деньги и ушла, — заявляет девочка.

Жить с мамой Полина Борисова больше не хочет, потому что считает ее «хитрым и неадекватным человеком». В целом своих родителей девочка и взрослыми-то не считает. Честно признается, что мечтает поскорее съехать «от этих двоих» детей, которые перетягивают ее «как куклу». Однако в первую очередь в своем профиле в соцсети Полина хвастается именно родством с телезвездой.

Также Полина не хочет жить бабушкой, жалуясь на плохое отношение к себе и на неподходящую обстановку. Причем тут же путается в показаниях, утверждая, что из дома ее выгнала мама.

— Папа меня бил, мама из дома выгнала, бабушка вообще с приветом, есть справка от психиатра, — давит на жалость подросток.

Куда в таком случае попадают беспризорные дети, избалованная 12-летняя девочка думать, видимо, не хочет.

Ранее Пятый канал рассказывал, что сейчас Дана Борисова сама ведет здоровый образ жизни и пропагандирует его другим.