Дана Борисова пропагандирует здоровый образ жизни

Телеведущая Дана Борисова, ранее проходившая лечение от алкогольной и наркотической зависимостей, наведалась в зимний антинаркотический лагерь, сообщает Teleprogramma.pro.

Девушка на собственном примере отныне помогает справиться с тяжелым недугом всем, кто столкнулся с этой проблемой и активно пропагандирует здоровый образ жизни на своей странице в сети.

— Нахожусь в зимнем 12 международном антинаркотическом лагере, сегодня первый день, вчера побывала на группе, знакомилась с ребятами, их в этом лагере более 1000 человек из разных центров России, Таиланда, Германии, Израиля и других стран. А вы как считаете, на темы зависимости от алкоголя и наркотиков надо говорить открыто? Это поможет? — написала Дана.

Instagram @danaborisova_official

Подписчики в комментариях поддержали телеведущую, отметив, что помогать людям — «хорошее дело».

— Конечно нужно. Люди должны знать, что им могут помочь.

— Хорошее дело.

Ранее Пятый канал сообщал, что Ольга Бузова позвала Дану Борисову сыграть наркоманку в новом клипе. Ведущая уже выбирает платье для съемок и готова использовать свой негативный жизненный опыт для роли.