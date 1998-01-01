Дана Борисова пропагандирует здоровый образ жизни

Телеведущая Дана Борисова, ранее проходившая лечение от алкогольной и наркотической зависимостей, наведалась в зимний антинаркотический лагерь, сообщает Teleprogramma.pro.
Девушка на собственном примере отныне помогает справиться с тяжелым недугом всем, кто столкнулся с этой проблемой и активно пропагандирует здоровый образ жизни на своей странице в сети.
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Подписчики в комментариях поддержали телеведущую, отметив, что помогать людям — «хорошее дело».
Ранее Пятый канал сообщал, что Ольга Бузова позвала Дану Борисову сыграть наркоманку в новом клипе. Ведущая уже выбирает платье для съемок и готова использовать свой негативный жизненный опыт для роли.