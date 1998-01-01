«Вместе смеемся над этими обвинениями»: Марат Башаров об избиении жены

Актер и телеведущий Марат Башаров продолжает отрицать факты насилия по отношению к своей супруге Елизавете, утверждая, что не мог поднять на нее руку, сообщает Starhit.

— Мы читаем и вместе смеемся над этими обвинениями. Но знаете, раз говорят — значит, помнят , — сказал актер в интервью одной из телепрограмм.

Как ранее сообщал Пятый канал, предположительно актер Марат Башаров избил свою третью жену — Елизавету Шевыркову. По одной из версий, конфликт между супругами произошел ночью 27 декабря. Женщина решила скрыться с ребенком на руках от агрессивного супруга, но тот настиг ее в лифте жилого комплекса «Татьянин парк» и ударил.

После инцидента Шевыркова вместе с матерью приехала в больницу, где и был диагностирован перелом носа.

Брат Елизаветы Шевырковой Федор признался, что это уже не первая подобная выходка Башарова. В прошлый раз он сломал жене палец. Тогда девушка попросила брата не выносить сор из избы, и он выполнил ее просьбу.

Елизавета Шевыркова по-прежнему не комментирует произошедшее в декабре. Она игнорирует вопросы журналистов и близких. Возможно, любящая супруга боится, что у Марата могут возникнуть проблемы с законом, если она подтвердит факт избиения. Или же Елизавета просто не желает говорить о личных неприятностях публично.