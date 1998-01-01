Британка заявила, что имеет ребенка от Конора Макгрегора

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Безработная женщина требует провести ДНК-тест, так как спортсмен не хочет признавать отцовство.

Фото: www.globallookpress.com

Одинокая жительница Великобритании Тэрри Мюррей заявила, что родила ребенка от одного из известнейших в мире бойцов смешанных единоборств из Ирландии Конора Макгрегора, сообщает Daily Mirror.

26-летняя Мюррей заявила, что два года назад познакомилась со спортсменом в одном из ночных клубов Ливерпуля. После этого она якобы провела с ним ночь в отеле Hilton. Спустя пару дней история повторилась, а через девять месяцев у Мюррей родилась дочь.

Сейчас в свидетельстве о рождении ребенка строка, куда обычно вписывается имя отца не заполнена. Дело в том, что, по словам женщины, Макгрегор не хочет признавать себя отцом девочки.

— Это несправедливо, я не могу это так оставить. Я сказала ему, что если он пройдет ДНК-тест, то никогда больше не увидит меня. Мне не нужны его деньги, я просто хочу доказать, что он отец Клоды и я не вру, — заявила Тэрри.

При этом сообщается, что женщина не имеет работу и живет с матерью, поэтому вполне логично, что женщине нужны деньги, и она их сможет отсудить, если будет доказано, что отцом является именно Макгрегор.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Конор Макгрегор во второй раз стал отцом.

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