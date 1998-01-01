Британка заявила, что имеет ребенка от Конора Макгрегора

Одинокая жительница Великобритании Тэрри Мюррей заявила, что родила ребенка от одного из известнейших в мире бойцов смешанных единоборств из Ирландии Конора Макгрегора, сообщает Daily Mirror.
26-летняя Мюррей заявила, что два года назад познакомилась со спортсменом в одном из ночных клубов Ливерпуля. После этого она якобы провела с ним ночь в отеле Hilton. Спустя пару дней история повторилась, а через девять месяцев у Мюррей родилась дочь.
Сейчас в свидетельстве о рождении ребенка строка, куда обычно вписывается имя отца не заполнена. Дело в том, что, по словам женщины, Макгрегор не хочет признавать себя отцом девочки.
При этом сообщается, что женщина не имеет работу и живет с матерью, поэтому вполне логично, что женщине нужны деньги, и она их сможет отсудить, если будет доказано, что отцом является именно Макгрегор.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что Конор Макгрегор во второй раз стал отцом.