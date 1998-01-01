Видео: Мажор устроил гонки на «крузаке» по тротуарам в Тюмени

Неизвестный водитель на внедорожнике Toyota Land Cruiser вечером в субботу, 2 февраля, устроил «покатушки» по тротуарам в центре Тюмени, сообщает URA.RU.

Очевидцы опубликовали в сети видео, на котором «крузак» мчится на высокой скорости по пешеходной части улицы Республики в районе остановки «Станкостроительный завод». После чего, грубо нарушая правила дорожного движения, проезжает перекресток улиц Ленина и Перекопской.

— Многотонный внедорожник вполне мог раздавить людей, так как на улице в момент «покатушек» было темно , — пишут авторы сообщения.

Жители Тюмени в комментариях гадают, кто же мог так управлять автомобилем и будет ли наказание за такие маневры.

— Интересно, отреагирует ли ГИБДД? Сохранять ли веру в закон или… — задается вопросом один из пользователей сети.

Ранее Пятый канал сообщал, что в сети активно критикуют очередное «мажорское» видео. Ролик, где молодые люди «сорят деньгами» из окон автомобилей в центре Москвы опубликован в Instagram. При этом лица парней скрыты под золотыми масками.