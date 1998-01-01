Группу украинских диверсантов перебросили в Донбасс

Диверсионный украинский отряд, подготовленный инструкторами из США и Канады, перебросили в Донбасс, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на начальника пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниила Безсонова.

По его словам, группа 3-го отдельного полка спецназа Украины прибыла в Волновахский район для реализации боевых вылазок на территорию ДНР. Помимо этого, на местность переброшены две снайперские пары.

— Снайперы получили задачу от украинского командования в назначенное время и в определенных районах, которые будут доводиться дополнительно, осуществлять обстрелы с целью провоцирования ответного огня с нашей стороны , — заявил Даниил Безсонов.

Ранее Пятый канал сообщал, что стали известны детали нового плана ОБСЕ по урегулированию ситуации в Донбассе. В ДНР назвали план категорически неприемлемым и противоречащим Минским соглашениям.