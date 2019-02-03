В Минобороны рассказали о неуязвимости атомного беспилотника «Посейдон»

В оборонно-промышленном комплексе рассказали о неуязвимости нового подводного беспилотного аппарата «Посейдон», передают «Известия».

Беспилотник способен опускаться на глубину более километра и развивать скорость до 200 километров в час. На пути к цели «Посейдон» может обходить препятствия и противолодочные системы противника за счет автономной системы управления.

— Все вместе — интеллектуальные и ходовые возможности, заложенные в аппарат, — сделают его неуязвимым и обеспечат гарантированное поражение цели , — сообщили в ОПК

О завершении ключевого этапа испытаний «Посейдона» ранее сообщал президент России Владимир Путин.

Ранее Пятый канал публиковал видео испытаний новой ракеты «Авангард».