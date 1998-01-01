Видео: новые кадры испытаний ракеты «Авангард»

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Межконтинентальная баллистическая ракета с гиперзвуковым крылатым боевым блоком успешно прошла зачетные испытания 26 декабря.

Фото, видео: Министерство обороны РФ

Появились новые кадры испытаний сверхзвуковой ракеты «Авангард». Межконтинентальная баллистическая ракета прошла зачетные испытания в среду, 26 декабря. На пробном запуске присутствовал главнокомандующий вооруженными силами России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Запуск ракеты проходил в Оренбургской области. Согласно плану испытаний, главной задачей было поразить цель на полигоне, расположенном на Камчатке. «Авангард» с этой задачей справился — снаряд достиг цели менее чем за 40 минут.

Министерство обороны РФ

Отмечается, что в мире пока не существует аналогов российской ракеты. Это значит, что национальная безопасность Российской Федерации обеспечена на несколько десятилетий вперед.

Ранее Пятый канал уже публиковал первые кадры с испытаний ракеты «Авангард».

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