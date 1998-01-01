Большинство японцев не верят, что Синдзо Абэ решит вопрос с Курилами

По данным социологических опросов, 88% японцев не считают, что Синдзо Абэ сможет разрешить территориальный спор с Россией по Курильским островам. Данные опроса приводит ФАН.

Вопрос звучал так «считаете ли вы, что территориальный вопрос с Россией будет решен при Синдзо Абэ?». Как выяснилось, доверяют премьер-министру только 7,3% опрошенных. В то же время, общий уровень поддержки японского правительства вырос на 2,2%.

Камень преткновения в российско-японских отношениях — неподписанный еще со времен Второй Мировой войны мирный договор между странами. Япония продолжает претендовать на четыре острова Курильской гряды, ссылаясь на договор от 1855 года.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Абэ вновь заявил о претензиях Японии на Курилы.