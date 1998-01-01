Задержанных в Кабо-Верде россиян суд поместил под стражу

Задержанные в Кабо-Верде 31 января российские моряки помещены под стражу, они находятся в местной тюрьме. Такое решение принял в субботу, 2 февраля, суд города Прая. При этом никаких обвинений россиянам пока не предъявлено, это будет сделано после окончания следственных мероприятий.

— Судом было принято решение об избрании меры пресечения, а именно содержание под стражей, на момент проведения следственных мероприятий. Сейчас все российские моряки находятся в тюрьме города Прая, посольство продолжает поддерживать тесные контакты как с задержанными, так и со следственными органами. Ориентировочно следственные мероприятия могут длиться около трех месяцев, после которых будет предъявлено уже официальное обвинение. Пока никаких обвинений официально не предъявлено, — сообщил в интервью Пятому каналу атташе посольства РФ в Кабо-Верде Алексей Дубовицкий.

По его словам, условия содержания моряков нормальные, ко всем задержанным морякам имеется консульский доступ, никаких жалоб от них не поступало. Посольство проинформировало всех родственников задержанных о случившемся и находится с ними в постоянном контакте.

Как ранее сообщал Пятый канал, 31 января в Кабо-Верде были задержаны 11 российских моряков с турецкого судна ESER, следовавшего под флагом Панамы из Кабо-Верде в Марокко. Местная полиция нашла на корабле 9,5 тонны кокаина.