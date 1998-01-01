Стало известно, когда состоится суд над задержанными в Кабо-Верде российскими моряками

Власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков за контрабанду наркотиков. Суд над ними по предварительной информации состоится в субботу, 2 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в африканской республике.

Российские моряки были задержаны 31 января на турецком судне ESER, которое следовало под флагом Панамы из Кабо-Верде в Марокко. Об этом Пятому каналу сообщил главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко.

Отмечается, что судно было пришвартовано в порту Прая из-за неожиданной смерти одного из членов экипажа. Причины пока не установлены. Поднявшиеся на борт стражи порядка нашли на корабле 9,5 тонн кокаина.

По данным агентства, состояние задержанных моряков оценивается как приемлемое. С ними обращаются нормально, условия пребывания также не вызывают опасений, никаких правонарушений замечено российскими дипломатами не было. Пока моряки не находятся за решеткой.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что освобождены шестеро моряков, захваченных пиратами в Гвинейском заливе.