Видео: Военные расширяют канал для пропуска воды на реке Бурея

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На втором этапе ликвидации последствий оползня предстоит убрать колоссальный объем грунта и стальных пород.

Фото, видео: МО РФ

Работы на Бурейском водохранилище в Хабаровском крае вступили в новую фазу. Если сначала инженерные войска пробивали огромный каменный затор, то теперь река сама размывает проран, а люди ей в этом помогают.

— Сроки жесткие. Заместителем министра обороны нам поставлена задача к 18 февраля выполнить весь объем работы по второму этапу — расширению канала, — рассказывает Алексей Франскевич, профессор кафедры инженерных заграждений и боевого применения специального вооружения инженерных войск Общевойсковой академии ВУНЦ СВ.

По словам специалиста, последовательные взрывы позволят углубить проран, что обеспечит еще больший водосброс. На этом этапе планируется добиться ширины в 20 метров и глубины не менее четырех метров.

Ранее Пятый канал сообщал, что на реке Бурея использовали рекордное количество взрывчатки.

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