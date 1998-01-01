Видео: Военные расширяют канал для пропуска воды на реке Бурея

Работы на Бурейском водохранилище в Хабаровском крае вступили в новую фазу. Если сначала инженерные войска пробивали огромный каменный затор, то теперь река сама размывает проран, а люди ей в этом помогают.

— Сроки жесткие. Заместителем министра обороны нам поставлена задача к 18 февраля выполнить весь объем работы по второму этапу — расширению канала, — рассказывает Алексей Франскевич, профессор кафедры инженерных заграждений и боевого применения специального вооружения инженерных войск Общевойсковой академии ВУНЦ СВ.

По словам специалиста, последовательные взрывы позволят углубить проран, что обеспечит еще больший водосброс. На этом этапе планируется добиться ширины в 20 метров и глубины не менее четырех метров.

Ранее Пятый канал сообщал, что на реке Бурея использовали рекордное количество взрывчатки.