Видео: Военные использовали рекордное количество взрывчатки на реке Бурея

Участку Байкало-Амурской магистрали и десяткам поселков Хабаровского края больше не грозит затопление. Военные инженеры подорвали очередной слой завалов на Бурейском водохранилище и начали расчищать протоку. Для этого им потребовалось рекордное количество взрывчатки — больше 56 тонн тротила.

Глубина образовавшегося канала — около трех метров ниже уровня льда. Работа на месте оползня ведется круглосуточно. За все время подрывов военным удалось пробить скальные породы на глубину около 17 метров. Полностью расчистить завал планируют к 1 февраля.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что подрывникам удалось добраться до льда замерзшей реки, заваленной скальной породой.