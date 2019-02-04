Дорожные знаки станут вдвое меньше по всей стране

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Переход на уменьшенные и совмещенные знаки планируется завершить после успешного эксперимента в пяти российских регионах.

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов, Пятый канал

В Госавтоинспекции одобрили инициативу по изменению габаритов дорожных знаков в России. По информации газеты «Известия», минимально допустимый размер знаков понижен до 40×40 сантиметров, а в ряде случаев и до 35×35. Это почти вдвое меньше прежнего стандарта.

Ранее с инициативой по уменьшению и совмещению дорожных знаков выступило правительство Москвы. Городские власти пришли к выводу, что текущий формат негативно влияет на облик улиц. Эксперимент стартовал в 2017 году и затронул 140 улиц. За два года возражений со стороны водителей и пешеходов не поступало.

Ранее Пятый канал сообщал, что штрафы с видеокамер за отсутствие полиса ОСАГО начнут приходить в марте.

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