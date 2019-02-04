Дорожные знаки станут вдвое меньше по всей стране

В Госавтоинспекции одобрили инициативу по изменению габаритов дорожных знаков в России. По информации газеты «Известия», минимально допустимый размер знаков понижен до 40×40 сантиметров, а в ряде случаев и до 35×35. Это почти вдвое меньше прежнего стандарта.

Ранее с инициативой по уменьшению и совмещению дорожных знаков выступило правительство Москвы. Городские власти пришли к выводу, что текущий формат негативно влияет на облик улиц. Эксперимент стартовал в 2017 году и затронул 140 улиц. За два года возражений со стороны водителей и пешеходов не поступало.

Ранее Пятый канал сообщал, что штрафы с видеокамер за отсутствие полиса ОСАГО начнут приходить в марте.