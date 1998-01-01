Названа причина появления червей в легких курсантов-суворовцев

Курсанты-суворовцы из Ульяновского училища оказались больны паразитарным заболеванием. Его носителем являются животные. При этом, как сообщил РИА Новости сотрудник учебного заведения, инцидент не связан с организацией питания учащихся.

«Заразиться» паразитами возможно от домашних животных, говорится в сообщении. От человека к человеку заболевание не передается.

В настоящее время курсанты не нуждаются в госпитализации, угроза их здоровью отсутствует. По словам сотрудника училища, лечение предусматривает прием таблеток.

О вспышке эхинококкоза (вид паразитарной болезни) стало известно 3 февраля. Мать одного из курсантов рассказала, что во время планового обследования учащихся, у них были обнаружены «черви в легких».

Ранее Пятый канал рассказывал, что эксперты обнаружили кишечную палочку в популярных в Петербурге роллах.