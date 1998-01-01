Названа причина появления червей в легких курсантов-суворовцев

, 4:43 548

В училище пояснили, что данный инцидент не связан с организацией питания в учебном заведении.

Фото: www.globallookpress.com

Курсанты-суворовцы из Ульяновского училища оказались больны паразитарным заболеванием. Его носителем являются животные. При этом, как сообщил РИА Новости сотрудник учебного заведения, инцидент не связан с организацией питания учащихся.

«Заразиться» паразитами возможно от домашних животных, говорится в сообщении. От человека к человеку заболевание не передается.

В настоящее время курсанты не нуждаются в госпитализации, угроза их здоровью отсутствует. По словам сотрудника училища, лечение предусматривает прием таблеток.

О вспышке эхинококкоза (вид паразитарной болезни) стало известно 3 февраля. Мать одного из курсантов рассказала, что во время планового обследования учащихся, у них были обнаружены «черви в легких».

Ранее Пятый канал рассказывал, что эксперты обнаружили кишечную палочку в популярных в Петербурге роллах.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

5:20
МЧС: Пожар в «звездном» доме в центре Москвы ликвидирован
5:18
Памятная табличка может появится на доме Децла в Москве
5:04
Стоимость квартиры в «звездном» доме в центре Москвы может доходить до 37 миллионов рублей
5:03
Видео: Военные расширяют канал для пропуска воды на реке Бурея
4:43
Названа причина появления червей в легких курсантов-суворовцев
4:24
Стало известно состояние пострадавших при пожаре в центре Москвы
4:03
Пожар в историческом здании в центре Москвы локализован — МЧС
3:45
Дикие пляски полуголых красоток из «Дома-2» под Бузову раскритиковали в сети
3:19
Перекрытия обрушились в горящем доме в центре Москвы, два человека погибли
3:11
Площадь пожара в историческом здании в Москве увеличилась до 2000 квадратных метров
2:47
Один человек погиб, трое пострадали при пожаре в историческом доме в Москве
2:27
Прием документов от кандидатов в президенты завершился на Украине
1:56
Видео: Серьезный пожар произошел в историческом здании в центре Москвы
1:43
Какая самая популярная профессия среди российской молодежи
1:14
Обнаружен пропавший самолет, на котором летел футболист Сала
0:37
Видео: Пассажиры сломавшегося «Аллегро» прибыли в Петербург
0:18
Роскошь и могущество: Как жил и чем прославился «клан Арашуковых»
23:52
Российский самолет совершил экстренную посадку в Будапеште из-за дыма в кабине
23:39
Видео: Сотрудники клуба пытаются привести Децла в чувство еще до приезда медиков
23:15
Произнесенные мысли материализуются — Жиган о планах Децла инсценировать смерть

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Вся правда… о мясе птицы

3 февраля в 11 утра, сразу после программы «Светская хроника» на Пятом канале премьера новой серии продуктового расследования «Вся правда о… мясе птицы».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Стражи Отчизны»: «спящие агенты» проснулись на Пятом канале

В этом году Пятый канал покажет боевик нового поколения — остросюжетный приключенческий сериал «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Реклама