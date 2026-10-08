Слишком много для ребенка: вратарь «ПСЖ» Сафонов оспаривает норму алиментов

Дело, которое может изменить российский семейный кодекс, сегодня рассматривали в Конституционном суде в Петербурге. Оно касалось алиментов звезды мирового футбола — вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Спортсмен оспаривает установленную норму, по которой обязан отдавать на содержание дочери от первого брака четверть своего дохода. По его мнению, этого слишком много. Сафонов попросил установить лимит в размере 300 тысяч рублей ежемесячно. За ходом уникального дела следит корреспондент «Известий» Егор Еперев.

На заседание заявитель Матвей Сафонов не явился. Обращаться с требованием проверить Семейный кодекс отправил представителей. Поводом дойти до Конституционного суда стал вопрос об алиментах, назначенных дочери футболиста.

Для обычного родителя четверть зарплаты — понятная доля. Но в деле Сафонова речь о доходах профессионального футболиста. Сам вратарь считает, при сверхвысоком заработке сумма алиментов может превышать реальные потребности ребенка.

А какие потребности реальные для ребенка, адвокаты футболиста не пояснили, он запретил им общаться со СМИ.

«Мы не можем давать комментарии, нам запретил доверитель, извините», — сказал журналистам адвокат, представитель Матвея Сафонова Сергей Дорохин.

Хотя бывшая супруга ранее приводила полную смету расходов на содержание дочери до семи лет — 68 миллионов рублей. Внушительная часть суммы — кружки. Впрочем, как она планирует уместить столько дополнительных занятий в расписание пятилетнего ребенка, девушка не пояснила.

Четверть заработка на одного ребенка — формула с вековой историей. Еще советское законодательство устанавливало именно такую долю. Она сохранилась и в действующем Семейном кодексе.

Но с тех пор экономика серьезно изменилась — доходы одного родителя могут быть в десятки раз больше, чем у другого. И все же нынешнее законодательство предусматривает и другие варианты.

«Родители вправе обратиться к нотариусу для того, чтобы не обращаться в суд для установления алиментов. Могут договориться на берегу, прийти к нотариусу и рассказать, о чем они договорились. Какой размер алиментных выплат плательщик готов выплачивать получателю алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка либо несовершеннолетних детей», — сказала вице-президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова.

Договориться на берегу у футболиста со сверхдоходами не получилось. Впрочем, как и у большинства других звездных супружеских пар при разводе — обычно все заканчивается судебными тяжбами. Сейчас же футболист просит назначить твердую сумму алиментов через суд — 300 тысяч рублей. Именно так, например, делают во Франции, где сейчас живет футболист: там алименты индивидуальны и строго по потребностям бывшей семьи. По мнению игрока, платить миллиарды на маленького ребенка — а именно такие деньги он сейчас зарабатывает — избыточно.

Эта история не единична. Уменьшить выплаты для своих детей просил и Тимур Родригез. Обоснование, правда, было противоположное — падение доходов. А вот у Аршавина они не падали, но появились дополнительные расходы — другие дети. И суд тоже встал на его сторону. Но одинаково ли закон должен реагировать во всех этих случаях?

«Если заявитель полагает, как говорит 83 статья Семейного кодекса, что уплата алиментов в таком большом размере в виде доли от его доходов нарушает его права, то это как раз одно из оснований доказывать в суде общей юрисдикции, что твои права нарушены», — сказал полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде Андрей Клишас.

Свое решение Конституционный суд вынесет примерно через три недели. Оно будет окончательным и не подлежит изменению.

И каким бы оно ни было, у Матвея Сафонова и его супруги всегда есть шанс вернуть время назад, сесть за стол переговоров и составить алиментное соглашение. Тем более, что нотариальная тайна не подлежит разглашению.

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