Врачи назвали лучший способ профилактики рака

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Василий Заика
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По словам немецкого онколога Михаэля Бауманна, около 30% всех видов рака связаны с курением.

Врачи назвали лучший способ профилактики рака

Фото: www.globallookpress.com

В Немецком центре исследования рака рассказали, как уберечься от страшной болезни. Многочисленные эксперименты показали, что лучшей мерой профилактики является отказ от курения, а также разнообразный рацион и умеренная физическая нагрузка. Об этом сообщает РИА Новости.

Научный директор центра Михаэль Бауманн приводит статистику, согласно которой каждый третий случай выявления онкологического заболевания связан с пагубной привычкой. Он также отметил, что при разумном питании и достаточном движении организм лучше противостоит развитию подобных заболеваний.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, может ли операция на груди спровоцировать развитие рака.

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