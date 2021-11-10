Врачи назвали лучший способ профилактики рака

В Немецком центре исследования рака рассказали, как уберечься от страшной болезни. Многочисленные эксперименты показали, что лучшей мерой профилактики является отказ от курения, а также разнообразный рацион и умеренная физическая нагрузка. Об этом сообщает РИА Новости.

Научный директор центра Михаэль Бауманн приводит статистику, согласно которой каждый третий случай выявления онкологического заболевания связан с пагубной привычкой. Он также отметил, что при разумном питании и достаточном движении организм лучше противостоит развитию подобных заболеваний.

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