Красота или жертвы: может ли операция на груди спровоцировать развитие рака

Врач Мария Гринберг рассказала, существует ли риск онкологических заболеваний после операций по увеличению груди и других видов маммопластики.

Женщины в погоне за идеальной внешностью и фигурой часто задумываются о рисках, которые несут вмешательства в созданное природой их прекрасное тело. Чтобы повысить сексуальную притягательность, прекрасная половина человечества часто прибегает к изменению размера и формы груди. Нередко возникает вопрос, насколько такое внедрение в организм инородного материала безопасно для здоровья женщины. Эксклюзивно для 5-tv.ru врач-онколог, заместитель директора мединститута РУДН по аспирантуре, руководитель направления «Маммология» клиники «Hadassah Medical Skolkovo» Мария Гринберг рассказала, существует ли риск онкологических заболеваний после операций по увеличению груди и других видов маммопластики.

Первые силиконовые имплантаты были установлены еще в 1962 году, а споры по поводу того, способны ли грудные протезы спровоцировать рак молочной железы, до сих пор продолжаются. Проведенные многолетние дорогостоящие исследования, по словам эксперта в области онкологии Гринберг, не выявили негативную закономерность между маммопластикой и раком молочных желез.

«Современные методы исследования и установки имплантов таковы, что, при правильно выбранной тактике операции, они никак не затрагивают саму железу, а, значит, и не влияют на процесс канцерогенеза», — объяснила маммолог-онколог.

Специалист обосновала безопасность хирургического воздействия тем, что в современной медицине используются силиконовые импланты уже третьего поколения, и они покрыты надежной прочной силиконовой оболочкой, которая способна выдержать и сильное надавливание, и серьезный удар.

Иногда случается, что целостность оболочки нарушается, но, поспешила заверить врач, о вытекании геля речи идти не может: дело в том, что импланты заполнены высококогезивным гелем, по своим свойствам отличающимся от ранее используемых жидкостей для реконструкции груди. Эта же логика применима и к вопросу о проникновении в организм силикона через оболочку импланта, так называемого эффекта пропотевания.

К слову, о безвредности силикона говорит тот факт, что он содержится в продуктах, используемых нами ежедневно — в шампунях, дезодорантах, лаках и кремах — и не замечено кардинально сильного влияния на состояние человека после применения антиперспиранта или мытья головы. Поэтому, считает медик, в организме женщины после увеличения груди силикона не намного больше по сравнению с теми, кто потребляет продукцию, где он числится в составе.

Достаточно распространенный миф говорит о том, что имплантация препятствует выявлению рака на ранних стадиях.

«Действительно, импланты могут мешать пальпации, но ведь и мануальный способ осмотра груди не дает 100-процентной гарантии. Необходимо прибегать к более высокотехнологичным методам обследования, таким как УЗИ, МРТ и маммография, в таком случае силиконовые импланты им не помеха», — рассказала представитель медклиники.

Эксперт порекомендовала каждой женщине, решившейся на маммопластику, завести календарь и запланировать ежегодные визиты к маммологу и осмотр молочных желез с применением различных методик, чтобы исключить возможные онкориски.

Как ранее писал 5-tv.ru, маммолог предупредила об опасности увлечения массажем груди.