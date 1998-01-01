IPhone XR подешевел в России

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Цена устройства на российском рынке снизилась почти на 8%.

Фото: www.globallookpress.com

Смартфон IPhone XR резко подешевел на российском рынке, сообщает ФАН. По информации агентства цена на XR упала с 65 тысяч рублей до 60, что в процентном соотношении равно 7,6%. Скидка распространяется на модели с 64 гигабайтами памяти, вероятно,  удешевление произошло в рамках рекламной акции.

IPhone XR — передовой гаджет линейки Apple, который был представлен публике на презентации 12 сентября 2018 года. В нынешнем ассортименте айфонов XR уступает только модели XS — ее цена в российских интернет-магазинах колеблется от 84 до 90 тысяч рублей.

Глава Apple Тим Кук анонсировал удешевление смартфонов в конце января. Цены должны были снизиться в России, Китае, Турции, Бразилии и Индии — таким образом Apple собрались удержать покупателей в странах со слабеющими национальными валютами.

Ранее Пятый канал публиковал комментарий Apple по поводу сбоев в видеовызове.

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