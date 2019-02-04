Россия на втором месте в Европе по дешевизне бензина

Россия находится на втором месте в Европе по дешевизне бензина. Рейтинг составлен РИА Новости после изучения рынка топлива в 33 европейских странах и Казахстане. Именно в последнем и оказался самый дешевый бензин – один литр АИ-95 в пересчете на российскую валюту стоит там примерно 31 рубль. В России – около 45 рублей. На третьем месте Белоруссия – там 95-й бензин стоит в среднем около 47 рублей, четвертую строчку заняла Украина – 72 рубля. За ними следуют страны Восточной Европы.

Самый дорогой бензин в Нидерландах — в пересчете на рубли 117,7 за литр. Дороже 112 рублей стоит бензин в Норвегии, Дании, Италии и Греции.

Ранее Пятый канал публиковал прогнозы, что будет с ценами на бензин в России в 2019 году.