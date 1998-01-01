Что ждет россиян после «разморозки» цен на бензин

Российское правительство готово разморозить цены на бензин, после того как 31 марта истечет срок соглашения с нефтяниками. Что дальше?

Все, конечно, напуганы, что цены весной оттаят! Ведь дальше будут работать законы рынка. А стоимость топлива будет зависеть от очень многих факторов — от курса валют, от того, сколько будет стоить баррель нефти на мировом рынке или насколько честной будет конкуренция на внутреннем. Не исключено, что 1 апреля будет не до смеха не только автовладельцам, но и всем, чьи доходы не превышают среднестатистический уровень.

— Несмотря на переговоры, договоренности, цены на топливо продолжают расти. И отчасти это объясняется, конечно, неумеренным аппетитом нефтяных компаний, высшего топ-менеджмента, который получает фантастические дивиденты. И к сожалению, если взять динамику цен в РФ, то у нас кривая будет выглядеть вот так, все время вверх, — считает депутат Госдумы РФ Вячеслав Лысаков.

Очередным скачком вверх обеспокоены в российских регионах. В Ульяновске, например, за одну ночь топливо подорожало на 60-70 копеек. Там разбирается губернатор. Антимонопольная служба обещала проверить ценники в Челябинске, Чите и Костроме. По всей стране — это официальные данные — за 20 дней января стоимость бензина повысилась на 0,5%.

Цена на бензин, если разобраться, очень мало зависит от цен на нефть. Больше всего в стоимости топлива заложено налогов — НДС, НДПИ и акцизы — 60%, 16% — наценка АЗС, 13% добавляют НПЗ, 7% — транспортировка сырья, и последняя капля, только 4% — непосредственно стоимость нефти. То есть все по убывающей — чем ближе к скважине, тем меньше накрутка.

Два главных вопроса, чтобы подытожить вопрос с ценами, мы задали президенту Нефтяного клуба Петербурга.

КАКИМИ БУДУТ ЦЕНЫ НА БЕНЗИН В 2019-ОМ ГОДУ?

— У нас 18-й год был уникальным, когда нефтепродукты на автозаправочных станциях выросли на 10%, и я считаю, что 19-й год, он будет более спокойный и переживать за то, что цены на АЗС вырастут в разы — такого не будет, — рассказал президент Нефтяного клуба Петербурга Олег Ашихмин.

ЧТО ДЕЛАТЬ АВТОМОБИЛИСТАМ?

— Я бы автомобилистам посоветовал бы сейчас, в эти зимние холодные дни, заправлять свой автомобиль по полному баку, и оставлять его на ночь с полным баком. И не волноваться о том, что, когда на следующий день или, когда закончится бак, и он приедет на АЗС — цена будет выше, — посоветовал Ашихмин.

А теперь разберемся, что топливо потянет за собой. В первую очередь, прогнозируют эксперты, отреагируют авиаперевозчики, наземные пассажирские компании, службы такси, поставщики грузов. Словом, все, кто напрямую связан с транспортировкой. Даже доставка пиццы подорожает, если курьер не идет пешком и не едет зимой на велосипеде.

Вторая волна — это товары и продовольствие, практически все. Потому что продукты, как минимум, нужно забрать с заводов и ферм, и развезти по магазинам. А это тоже бензин. Первыми, предупреждают нас, отреагируют овощи, фрукты и бытовая химия. Товары с низкой наценкой, где у продавца совсем нет поля для маневра.

Другие вещи, где прибыли изначально заложено больше — алкоголь, косметика, элитный чай — может, и вовсе не изменятся в цене. Тут все на совести предпринимателя.

Ну, и такая арифметика. Даже если топливо подорожает только на 2 %, конечная стоимость продуктов может подскочить на 5-10. Потому что в реальности — между производителем и покупателем — не одна доставка, а целая цепочка посредников.

Есть еще вариант, что какой-нибудь дальнобойщик снова дозвонится до президента и пожалуется, и тогда и весной цены останутся зимними.

Ранее Пятый канал сообщал, что правительство отказалось от очередной заморозки цен на бензин.