«Стройные лани»: фото целующихся Брежневой и Перминовой взбудоражило Instagram

Российская модель Елена Перминова опубликовала в Instagram фотографию с дня рождения своей близкой подруги — певицы Веры Брежневой. Перминова была одной из немногих гостей, которых артистка пригласила на празднование 37-летия на Мальдивы. На снимке Брежнева нежно целует модель в губы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lena Perminova (@lenaperminova) 3 Фев 2019 в 9:28 PST

— Многие говорят, что мы похожи как сестренки с Верой. Главное, что мы так чувствуем, — подписала публикацию Елена Перминова.

Ее подписчики, в свою очередь, оценили откровенное фото и начали осыпать женщин разнообразными комплиментами.

— Стройные лани, — прокомментировал один из пользователей.

— Интересно, а у кого длиннее ноги? — добавил другой.

— Две инопланетянки! Такие красивые и так похожи друг на друга, как внутренней, так и внешней красотой, — прокомментировал еще один подписчик.

Кроме этого, модель трогательно поздравила Веру Брежневу, прикрепив совместное видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lena Perminova (@lenaperminova) 3 Фев 2019 в 6:43 PST

— Наши с тобой пять дней на острове перевернули мое сознание. Я не знаю более солнечного, жизнерадостного и доброго человека, чем моя Вера! Не представляю, как ты находишь время и силы дарить такое тепло всем окружающим и получаешь от этого такое удовольствие! Маленькая, хрупкая, но такая сильная! Будь счастлива, моя любимая! — написала она в другом посте.

Ранее Пятый канал сообщал, как Брежнева и Перминова устроили импровизированную фотосессию в купальниках, померившись длиной ног.