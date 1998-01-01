Фото: Вера Брежнева затмила топ-модель на мальдивском пляже

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева похвасталась своей безупречной фигурой Instagram. Судя по последним публикациям, она отправилась на Мальдивы в компании известной модели Елены Перминовой. Подруги устроили на пляже импровизированную фотосессию в купальниках и померившись длиной ног.

Instagram @ververa

— Даже в шикарном месте веселее вместе. Могу себе позволить красивую подругу? Как думаете? — написала 36-летняя певица.

Поклонники Брежневой отметили, что их кумир находится в прекрасной форме и ничуть не уступает Перминовой. Последняя только вернулась из Парижа, где участвовала в показах на Неделе Высокой моды.

— Вы так похожи!

— Вера красивее подруги, или мне кажется?

— Ну что за идеальные девчонки.

Ранее Константин Меладзе раскрыл подноготную отношений с Верой Брежневой.