Глушакова уверена, что в роскошный семейный особняк заселилась любовница футболиста

Денис Глушаков переписал семейный дом на мать и выставил его на продажу! Неужели жена Дарья с двумя детьми осталась без крыши над головой, гадают журналисты. Только в программе Пятого канала «Светская хроника» — интервью супруги футболиста и ее адвокатов.

Загородный дом в подмосковной Истре площадью 550 квадратных метров и стоимостью около 300 миллионов рублей Денис и Дарья Глушаковы купили пару лет назад. Тогда они жили душа в душу и ничто не предвещало разлада. В шикарном особняке есть бассейн, бильярдная, три спальни и эксклюзивный дизайнерский ремонт.

— Каждая деталька; всё, что есть в этом доме, всё мной было куплено. Даже летала за границу специально, чтобы сэкономить. Картина очень известная у нас висит, достаточно красивая такая. Кондуров, «Женщина на коне» называется, — рассказывает Дарья Глушакова.

Теперь сама Дарья стремится быть женщиной на коне — самостоятельно воспитывает детей и борется за совместно нажитое имущество. На каждое заседание она лично приходит в суд вместе с адвокатами. Денис же там не был ни разу.

— На прошлом заседании мы заявили о том, чтобы этот дом включили в список совместно нажитого имущества. Суд нам в этом почему-то отказал, хотя это незаконно, и тут же сразу Глушаков выставляет дом на продажу, — отмечает «звездный» правозащитник Сергей Жорин.

Бракоразводный процесс у Глушакова с женой начался осенью, после появления в сети видео из бани. На нем Денис Глушаков отдыхает с, как он выразился, «подругой детства». Эти кадры снимала сама Дарья.

После публикации скандального видео Дарья заявила: муж неоднократно ей изменял, избивал, а потом потребовал от супруги детей и алименты на них, но самое страшное — угрожал расправой.

Алименты в итоге пока платит сам Глушаков. 33% процента от месячной зарплаты в футбольном клубе «Спартак» — это около пяти миллионов рублей. Детей сам футболист не навещает. Как предполагает Дарья, младшая дочь может и вовсе не узнать папу.

— Ну, младшая вообще о нем не вспоминает, она маленькая. Она уже отвыкла, уже почти семь месяцев прошло. У него был отпуск целый месяц, он не соизволил приехать ни разу. Он отдыхал на Мальдивах, он отдыхал в Ростове.

Дарья с детьми сейчас живет в одной из квартир, купленных во время брака, в элитном районе на Нежинской улице. Сам же Глушаков после шумихи в СМИ, похоже, пока передумал продавать дом.

— У них там что-то по семейным обстоятельствам, они пока сняли с продажи. Попросили его убрать, пока не решат все вопросы между собой, — поясняет брокер по недвижимости Алсу.

Ранее футболист вывел со счетов 300 миллионов рублей. Адвокаты Дарьи доказали этот факт в суде.

— Мы просим суд отступить от принципа равенства долей и поделить то имущество, которое оформлено на Дениса или на Дарью, соответственно отступив на ту сумму, которая была потрачена на дом, — говорит Алиса Образцова, адвокат Дарьи Глушаковой.

Теперь, когда бракоразводный процесс стартовал, счета заблокированы. А в том самом доме, который теперь, видимо, уже не продается, по словам Дарьи, хорошо устроилась новая девушка Дениса.

— Когда я уже вещи собирала, я уже обнаружила, что они там проживают вместе. Мне было очень больно и обидно!

Впрочем, сам Глушаков считает, что против него ведется информационная война. В день важных игр появляются провокационные публикации в СМИ: по словам футболиста, его жена действует по указке.

— Я понимаю, что она неглупая и знает, чего хочет, с какой целью всё делает. Но одна она бы это всё не делала. У нее есть люди, которые ей помогают. Они хотят меня разуть, забрать всё, что я имею, а потом всё отобрать у Дарьи, — заявил Глушаков.

По словам адвоката Сергея Жорина, сейчас идет настоящее сражение, чтобы Глушаков не переписал на других людей оставшееся имущество. С чем останется Дарья и будет ли этот скандал стоить карьеры капитану «Спартака», станет ясно в ближайшее время.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Денис Глушаков отказался от судебного спора из-за детей.