Адвокат Дарьи Глушаковой, Сергей Жорин сообщает — Денис Глушаков отказался от иска в части спора за детей и взыскания алиментов со своей жены. Напомним, изначально футболист московского «Спартака» требовал оставить детей с ним, назначить выплату алиментов, а также разделить совместно нажитое имущество. Теперь отказ Глушакова от этой части претензий к бывшей жене удивил и Дарью, и ее адвоката.

— Мы сегодня принесли чемоданы документов — у нас экспертизы, исследования. Мы были готовы ко всему, кроме того, что он признает наш иск в этой части, — рассказал Жорин.

Среди возможных причин отказа Глушакова юрист выдвинул как весьма едкие — ссора с любовницей, провал попыток привлечь покровителей, так и вполне разумное.

— Может быть он понял, что семейные ценности важнее всего, что плохо отбирать детей у мамы, что плохо требовать алименты с мамы своих детей, — предположил Жорин.

Кроме того, адвокат пояснил, что Глушаков сменил юристов. Стоит отметить, несмотря на жест футболиста, судебные разбирательства между супругами продолжатся.

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