Агент Федора Добронравова не подтвердила информацию о болезни актера

, 17:54 Эксклюзивное интервью 249

Перенесший около года назад тяжелый инсульт артист не вышел на сцену во время гастролей в Туле и в Рязани.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости / Виталий Белоусов

Агент Федора Добронравова Ирина Сойкина в телефонном интервью Пятому каналу не подтвердила появившуюся в СМИ информацию об ухудшении состояния здоровья артиста, который около года назад перенес тяжелый инсульт.

— Я не в курсе данной информации. Там были спектакли, просто без участия Федора Викторовича, — сказала Сойкина.

Однако причину, по которой актер не принимал участие в спектаклях, как это было заявлено в афишах, она называть не стала.

Речь идет о двух спектаклях «Ловушка для мужа, или Поймай меня… Сможешь?», которые состоялись на прошлой неделе в Туле и в Рязани.

Между тем, по информации StarHit, в Рязани перед выходом на сцену Федор Добронравов почувствовал себя плохо — у него было очень высокое давление, пришлось вызывать скорую. Зрителям объявили, что они могут сдать билеты, поскольку Добронравов участвовать в спектакле не будет. В Туле о болезни артиста сообщили за 10 минут до начала постановки. Как пишет издание, близкие состояние здоровья Добронравова не комментируют, его сын Виктор заявил, что ничего об этом не знает.

Ранее Пятый канал рассказывал, что 56-летний Федор Добронравов был экстренно госпитализирован 18 марта 2018 года и прооперирован. Позже стало известно, что он перенес инсульт. Но уже через месяц актер снова вышел на сцену.

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