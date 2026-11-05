Суд утвердил приговор Лерчек

Апелляцию рассматривали в закрытом режиме.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Московский городской суд оставил без изменения приговор по делу блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, осужденной за вывод более 250 миллионов рублей в ОАЭ с использованием поддельных документов. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.
Заседание прошло в закрытом режиме. Сама Чекалина не присутствовала, поскольку была госпитализирована.
Известно, что с утра Валерия проходила медицинскую процедуру в больнице.
Кроме того, сторона защиты просит разрешить Чекалиной поездку в Китай для продолжения лечения. Одна из местных клиник уже направила официальное приглашение.
Ранее блогер сообщила о результатах ПЭТ-КТ. По ее словам, исследование показало увеличение метастазов в надпочечниках и яичниках, а также их повторное появление в легких. Чекалина рассказала, что готовится ко второй линии химиотерапии. При этом врачи рекомендовали ей рассмотреть возможность лечения в Китае с применением CAR-T-терапии.
Реакция на болезнь
Заявления блогера о рецидиве вызвали бурное обсуждение в социальных сетях. Одни пользователи выразили ей поддержку, другие усомнились в тяжести ее состояния.
Весной 2026 года москвичка Алина Расковская сняла блогера в фитнес-клубе. Девушка удивилась, что Чекалина пришла на тренировку, поскольку незадолго до этого та рассказывала о поездке в больницу на химиотерапию. Расковская опубликовала запись в социальных сетях, после чего руководство клуба аннулировало ее абонемент. Сама Валерия объясняла, что врачи разрешили ей легкие физические нагрузки.
Позже блогер запустила собственный бренд нижнего белья и приняла участие в рекламной фотосессии. Стринги продавались по цене 1590 рублей.
Уголовное дело
Дело о незаконных валютных операциях в отношении Валерии и Артема Чекалиных возбудили в 2024 году. По версии следствия, с сентября 2021-го по февраль 2022 года супруги вместе с Романом Вишняком перевели на счета иностранной компании в ОАЭ более 250 миллионов рублей.
Речь идет о деньгах, полученных от продажи фитнес-марафонов. При переводе средств за рубеж платежи оформляли как оплату информационных услуг, а банку предоставляли документы с ложными сведениями о целях операций.
Гагаринский суд Москвы приговорил Артема Чекалина к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 194,5 миллиона рублей. Защита обжаловала решение и попросила смягчить наказание. В последнем слове Чекалин ссылался на тяжелое состояние здоровья бывшей супруги, матери его троих детей. Он рассказывал, что Валерия уже полтора месяца практически не встает с кровати.
Валерии Чекалиной назначили пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 765 миллионов рублей. Также блогеру на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете.
Защита Валерии Чекалиной обжаловала приговор, потребовав полного оправдания блогера. Прокуратура, в свою очередь, настаивала на более строгом наказании для нее — шести годах лишения свободы условно и штрафе в размере 1,2 миллиарда рублей.
О тяжелом заболевании Чекалиной стало известно в марте 2026 года. Тогда у нее обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами. Из-за лечения и ухудшения самочувствия заседание по апелляции перенесли с 17 ноября на 5 ноября.
Накануне блогер прошла третий курс химиотерапии.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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