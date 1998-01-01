Американская супермодель Кендалл Дженнер и одновременно младшая сестра еще одной звезды — Ким Кардашьян, снялась полностью обнаженной в фотосессии для журнала Vogue. Получившиеся снимки она опубликовала в Instagram. Поклонники 23-летней дивы оценили ее новый фотоэксперимент по достоинству. Дженнер не получила ни одного негативного комментария.

— Божественная фигура! — написал один из пользователей.

— Кендалл, ты прекрасна! Я в восхищении! — добавил другой.

— Самая красивая из всех сестер Кардашьян! — высказался фанат.

Ранее Пятый канал рассказывал об откровенной фотосессии еще одной сестры из семейства Кардашьян — Кайли. Однако пользователи раскритиковали 23-летнюю девушку за «далеко не идеальные» формы и белье «на ниточках».