В центре Москвы в одном из коллекторов произошел хлопок

В самом центре столицы возле дома по адресу Глазовский переулок, 1/1 в одном из коллекторов произошло короткое замыкание, после чего был слышен хлопок и видны языки пламени.

Как стало известно Пятому каналу, в результате инцидента повреждена брусчатка на прилегающей пешеходной зоне.

На месте работают экстренные службы. Также прибыли работники «Мосэнерго» и «Мосгаза».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Пятый канал рассказывал, как открытые люки коллекторов становятся опасными ловушками для горожан.