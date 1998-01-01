Черчесов рассказал о состоянии Моуринью после падения на льду в Балашихе

Португалец Жозе Моуринью чувствует себя нормально после падения на льду перед хоккейным матчем между «Авангардом» и петербургским «СКА», 4 февраля. Об этом Спорт-Экспресс сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью поскользнулся на российском льду. И упал на глазах у болельщиков. Все произошло на спортивной арене в подмосковной Балашихе.

Португалец приехал туда специально — провести символическое вбрасывание шайбы перед матчем Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и петербургским СКА.

Чтобы гость чувствовал себя комфортно, для него прямо на катке постелили ковер. Не помогло. Моуриньо споткнулся и оказался на льду.

К счастью, обошлось без травм.

Но интернет отреагировал мгновенно:

— Еще никогда Моуриньо не падал так низко. Не быть футболисту хорошим хоккеистом, — пишут пользователи.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Моуринью уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».