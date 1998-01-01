Моуринью уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед»

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Португальский специалист покинул один из самых популярных футбольных клубов в мире из-за неудовлетворительных результатов и получит колоссальную компенсацию.

Фото, видео: globallookpress.com

Португалец Жозе Моуринью уволен с поста главного тренера английского клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает официальный Twitter команды.

Руководство клуба поблагодарило 55-летнего специалиста за работу и пожелало успехов в будущем. В команде добавили, что в ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера, который поведет «Юнайтед» до конца сезона.

После 17 матчей в английской премьер-лиге под руководством Моуринью «Красные дьяволы» набрали 26 очков и расположились на шестом месте в турнире. Кампания клуба в Лиге чемпионов складывалась удачнее — команда вышла в раунд плей-офф.

По данным британских СМИ, после разрыва контракта владельцы «Манчестер Юнайтед» выплатят португальцу 24 миллиона фунтов (больше двух миллиардов рублей) в качестве неустойки.

Моуринью был назначен главным тренером «Манчестер Юнайтед» в конце мая 2016 года. Португалец подписал с клубом трехлетний контракт. За три неполных сезона один из самых дорогих и популярных в мире футбольных клубов завоевал три трофея – Кубок английской лиги, Суперкубок Англии и Кубок Лиги Европы УЕФА.

Ранее Пятый канал рассказывал о конфликте Моуринью с французской звездой «Юнайтед» Полем Погба. 

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