Моуринью уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Португалец Жозе Моуринью уволен с поста главного тренера английского клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает официальный Twitter команды.
Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.— Manchester United (@ManUtd) 18 декабря 2018 г.
We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC
Руководство клуба поблагодарило 55-летнего специалиста за работу и пожелало успехов в будущем. В команде добавили, что в ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера, который поведет «Юнайтед» до конца сезона.
После 17 матчей в английской премьер-лиге под руководством Моуринью «Красные дьяволы» набрали 26 очков и расположились на шестом месте в турнире. Кампания клуба в Лиге чемпионов складывалась удачнее — команда вышла в раунд плей-офф.
По данным британских СМИ, после разрыва контракта владельцы «Манчестер Юнайтед» выплатят португальцу 24 миллиона фунтов (больше двух миллиардов рублей) в качестве неустойки.
Моуринью был назначен главным тренером «Манчестер Юнайтед» в конце мая 2016 года. Португалец подписал с клубом трехлетний контракт. За три неполных сезона один из самых дорогих и популярных в мире футбольных клубов завоевал три трофея – Кубок английской лиги, Суперкубок Англии и Кубок Лиги Европы УЕФА.
Ранее Пятый канал рассказывал о конфликте Моуринью с французской звездой «Юнайтед» Полем Погба.