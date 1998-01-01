Моуринью уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Португалец Жозе Моуринью уволен с поста главного тренера английского клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает официальный Twitter команды.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC — Manchester United (@ManUtd) 18 декабря 2018 г.

Руководство клуба поблагодарило 55-летнего специалиста за работу и пожелало успехов в будущем. В команде добавили, что в ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера, который поведет «Юнайтед» до конца сезона.

После 17 матчей в английской премьер-лиге под руководством Моуринью «Красные дьяволы» набрали 26 очков и расположились на шестом месте в турнире. Кампания клуба в Лиге чемпионов складывалась удачнее — команда вышла в раунд плей-офф.

По данным британских СМИ, после разрыва контракта владельцы «Манчестер Юнайтед» выплатят португальцу 24 миллиона фунтов (больше двух миллиардов рублей) в качестве неустойки.

Моуринью был назначен главным тренером «Манчестер Юнайтед» в конце мая 2016 года. Португалец подписал с клубом трехлетний контракт. За три неполных сезона один из самых дорогих и популярных в мире футбольных клубов завоевал три трофея – Кубок английской лиги, Суперкубок Англии и Кубок Лиги Европы УЕФА.

Ранее Пятый канал рассказывал о конфликте Моуринью с французской звездой «Юнайтед» Полем Погба.