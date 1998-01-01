В WhatsApp появилась дополнительная функция защиты

, 7:15 24

Разработчики популярного мессенджера добавили функции Touch ID и Face ID.

Фото: www.globallookpress.com

WhatsApp добавил новые функции безопасности для обладателей смартфонов iPhone, сообщили в блоге компании.

Теперь в мессенджере доступны идентификация по Touch ID и Face ID. Для их включения необходимо в настройках приложения обновить параметры конфиденциальности в разделе «блокировка экрана». Пользователи также могут установить время, по истечении которого будет нужна новая идентификация для входа в WhatsApp. Благодаря нововведениям посторонний человек не сможет зайти в мессенджер.

Новые функции доступны для владельцев смартфонов с операционной системой iOS 9, начиная с iPhone 5s.

Ранее Пятый канал рассказывал о входе в WhatsApp по отпечатку пальца на Android.

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