Войти в WhatsApp станет возможно по отпечатку пальца

WhatsApp планирует ввести новую функцию. Теперь войти в мессенджер станет возможно по отпечатку пальца. Альтернативным способом аутентификации будет пин-код. Об этом сообщает WABetal Info.

По версии создателей, новая функция значительно обезопасит аккаунты пользователей. Можно будет не бояться, что чужой человек войдет в приложение и прочитает личную переписку.

Обновление будет поддерживаться на Android-смартфонах с операционной системой версии Marshmallow и младше. Функция станет доступна после выбора соответствующего поля в настройках.

Новая версия WhatsApp уже тестировалась на iOS. Точная дата выхода обновления пока не сообщается.

Ранее Пятый канал рассказал, что WhatsApp прекратит работать на некоторых телефонах. Возможность доступа исчезнет у владельцев смартфонов с операционной системой Nokia Series 40. С 1 января 2018 года мессенджер также перестал поддерживаться на мобильных устройствах с ОС Windows 8.0, BlackBerry OS и BlackBerry 10.