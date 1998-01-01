Продажу сигарет лицам младше 100 лет хотят запретить на Гавайях

Купить табак на американских Гавайях смогут только жители старше 100 лет. Проект закона, призванный отучить от курения, уже поступил в местный парламент. Авторы инициативы предусматривают ежегодное повышение минимального возраста сначала до 30, потом до 40, 50 и так далее. Таким образом к 2024 году сигареты будут продавать только столетним.

По информации CNN, ограничения не коснутся туристов. Кроме того, планируется сделать исключения для жевательного табака, сигар и электронных устройств. Сейчас возрастной ценз для приобретения табачных изделий на Гавайях составляет 21 год, при том, что в большинстве штатов купить сигареты можно с 18 лет.

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