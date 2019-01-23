Ученые создали «коварное» приложение для телефонов заядлых курильщиков

Ученые из Московского физико-технического института (МФТИ) и биологического стартапа Gero создали специальное приложение для телефонов, которое отслеживает изменения в биологическом возрасте человека, исходя из его образа жизни, а именно физической активности или наоборот — вредных привычек. Такое «психологическое» давление показателей здоровья может помочь человеку бросить курить, пишет РИА Новости.

Специалисты взяли за основу именно показатели биологического возраста человека — состояние тканей и органов конкретного индивида по сравнению с другими людьми из его возрастной категории.

При проведении исследования ученые обнаружили, как сильно различается биологический возраст у курящих и некурящих людей.

Во-первых, эта пагубная привычка увеличивает риск преждевременной смерти примерно на 30%. Вероятно, что к такому выводу заядлые курильщики отнесутся скептически, ведь это не такая уж и новость.

Но вот второй вывод группы ученых может заставить задуматься: даже кратковременный отказ от употребления табака резко «омолаживает» курильщиков, возвращая их биологический возраст к нормальным показателям.

— Удивительно, что отказ от вредных привычек и благотворные изменения в образе жизни так сильно влияют на уровень физической активности человека. Мы надеемся, что наша программа поможет людям перестать злонамеренно сокращать свою жизнь, — рассказал заведующий лабораторией в МФТИ, научный директор Gero Петр Федичев.

Ранее Пятый канал рассказывал, что по данным Всемирной организации здравоохранения, жители России стали значительно меньше курить, а именно, с 2009 года потребление табака сократилось на 20%.

Вместе с тем, по итогам прошлого года россияне заплатили 74 миллиона рублей штрафов за курение в общественных местах.