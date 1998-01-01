Бывшая жена Гуфа и Ресторатор стали ведущими шоу VBATTLЕ на Бали

Ресторатор и Айза Анохина, бывшая супруга рэпера Гуфа, стали ведущими нового реалити-шоу VBATTLE, сообщает портал The Flow.

Шоу будет посвящено видеоклипам — участникам из разных стран будет выдано по 100 долларов на создание музыкального видео, автор лучшего получит 2,5 миллиона рублей. Шоу пройдет на Бали. Из знаменитых участников VBATTLE пока известно о Рите Дакоте и группе Rasa.

Ресторатор, он же Александр Тимарцев — организатор и бессменный ведущий Versus Battle — одной из главных площадок баттл-рэпа в России.

Айза Анохина — бывшая жена рэпера Гуфа, именно ей он посвятил песню «Ice Baby». После развода с исполнителем она сама начала читать рэп, выступать на телевидении, а в 2018-м попала в жюри проекта «Голос улиц» вместе с Бастой и Ресторатором.

Ранее Пятый канал публиковал фото Айзы без макияжа и фотошопа.