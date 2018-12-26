Обнаженная Эмили Ратаковски покорила сеть жарким фото

Эмили Ратаковски вновь взбудоражила пользователей сети — в своем Instagram модель выложила топлесс-фото, на котором ее грудь прикрывает лишь фотошоп. Предположительно, этот снимок — часть фотосессии Ратаковски для Love Magazine.
Юзеры не находили себе места, требуя полного обнажения от Эмили.
— Освободи соски!
— Без цензуры, пожалуйста!
— Я хочу неприкрытую версию.
К слову, Ратаковски не стесняется своего тела и часто радует подписчиков чем-нибудь «горячим».
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Ранее Пятый канал делился советами от Эмили Ратаковски о том, как поддерживать фигуру.