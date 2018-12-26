Обнаженная Эмили Ратаковски покорила сеть жарким фото

, 9:42 Фото 630

Американская модель и актриса часто выкладывает в интернет откровенные снимки, в этот раз ее красоту не прикрывает практически ничего.

Фото: Instagram @emrata

Эмили Ратаковски вновь взбудоражила пользователей сети — в своем Instagram модель выложила топлесс-фото, на котором ее грудь прикрывает лишь фотошоп. Предположительно, этот снимок — часть фотосессии Ратаковски для Love Magazine.

Instagram @emrata

Юзеры не находили себе места, требуя полного обнажения от Эмили.

— Освободи соски!

— Без цензуры, пожалуйста!

— Я хочу неприкрытую версию.

К слову, Ратаковски не стесняется своего тела и часто радует подписчиков чем-нибудь «горячим».

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

👽

Публикация от  Emily Ratajkowski (@emrata)

Ранее Пятый канал делился советами от Эмили Ратаковски о том, как поддерживать фигуру.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

10:28
«Детская» минеральная вода оказалась вредной для организма малышей
10:17
СК продолжает расследование теракта на борту самолета, упавшего над Синаем
10:01
Замдиректора департамента полетов «Аэрофлота» обвиняется в даче взятки
9:59
«Внимательный бойфренд и трудолюбивый музыкант» — Билан о себе в новой книге
9:50
Западные эксперты назвали российские танки «кошмаром НАТО»
9:42
Обнаженная Эмили Ратаковски покорила сеть жарким фото
9:33
Политические игры: Что ждет экономику Венесуэлы в дальнейшем
9:24
Центробанк РФ запустил робота, ищущего в интернете финансовые пирамиды
9:15
Чем опасна зависимость от соцсетей — комментарий эксперта
8:57
Эксперты составили рейтинг самых угоняемых машин в России
8:53
Стала известна средняя зарплата в Москве в 2018 году
8:47
Продажу сигарет лицам младше 100 лет хотят запретить на Гавайях
8:38
В Киеве раскрыли «разваливающий Украину миф»
8:31
Бывшая жена Гуфа и Ресторатор стали ведущими шоу VBATTLЕ на Бали
8:24
Японцы назвали Южные Курилы идеальным местом для размещения американских ракет
8:16
Видео: Семь человек погибли в страшном пожаре в Париже
8:07
МИД РФ просит Макрона разъяснить его обвинения в адрес российских СМИ
7:58
Барановская оценила шансы Аршавина на возвращение в семью
7:53
Астрологический прогноз по Восточному гороскопу на 2019 год
7:49
«Имеющий уши услышит»: Новый клип Децла выйдет в день похорон артиста

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал раскрывает главные «Загадки подсознания»

10 февраля в 13:05 вас неумолимо потянет включить телевизор. Сделайте это. Сядьте поудобнее, расслабьтесь… Ваши ноги и руки отдыхают… Все ваше внимание сосредоточено на Пятом канале. Вас ничто не может отвлечь от просмотра нового проекта канала «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Стражи Отчизны»: «спящие агенты» проснулись на Пятом канале

В этом году Пятый канал покажет боевик нового поколения — остросюжетный приключенческий сериал «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Реклама